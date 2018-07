Atlético-PR desperdiça chances, mas bate o Grêmio pelo placar mínimo

FLORIANÓPOLIS - Mesmo sem fazer uma partida vistosa, o Atlético-PR conquistou os três pontos na rodada de abertura do Brasileiro. O time rubro-negro venceu o Grêmio por 1 a 0, no Estádio Orlando Scarpelli, neste domingo. O mando era a equipe paranaense, que cumpre pena em função dos conflitos entre torcedores atleticanos e vascaínos, em Santa Catarina, na última rodada do Brasileiro de 2013.

O gol da vitória foi marcado ainda no primeiro tempo, com o zagueiro Drausio aproveitando de cabeça uma bola cruzada na área gremista, na cobrança de uma falta. O time do técnico espanhol Miguel Angel Portugal foi burocrático e aproveitou a vantagem inicial para se defender e tentar contra-ataques esporádicos.

O Grêmio, que teve sua zaga reserva, pensando na Libertadores, buscou o empate, durante quase todo o jogo, mas sem inspiração. O ataque gaúcho mostrou poucas alternativas e facilitou a tarefa da defesa atleticana, que estava em uma boa tarde.

Embora o Grêmio passasse a maior parte do tempo no ataque, foi o Atlético quem teve as melhores chances de marcar e se não fosse a má jornada dos atacantes Marcelo e Marcos Guilherme, poderia ter saído de Florianópolis com uma vantagem mais ampla. A vitória dá uma sobrevida ao técnico espanhol, que está ameaçado desde a desclassificação da Libertadores.

Na segunda rodada, o Atlético-PR enfrenta o Vitória em Pituaçu, no próximo domingo, às 16 horas. Já o Grêmio recebe o Atlético-MG, em Porto Alegre, também no domingo, às 18h30.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 1 X 0 GRÊMIO

ATLÉTICO-PR - Santos; Mario Sérgio, Drausio, Kleberson e Natanael; João Paulo (Otávio), Deivid e Paulinho Dias; Marcelo, Marcos Guilherme (Mosquito) e Ederson (Lucas Olaza). Técnico - Miguel Angel Portugal.

GRÊMIO - Busato; Pará (Everton), Bressan (Rodriguinho), Pedro Geromel e Breno (Leo Gago); Edinho, Ramiro, Riveros e Zé Roberto; Dudu e Barcos. Técnico - Enderson Moreira.

GOL - Drausio, aos 15 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (Fifa-RJ).CARTÕES AMARELOS - Paulino Dias (Atlético-PR); Edinho e Ramiro (Grêmio).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).