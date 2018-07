Atlético-PR deve fechar com atacante do Sampaio Corrêa CURITIBA - O Atlético-PR informou nesta segunda-feira que está próximo de anunciar a contratação do atacante Wescley Rômulo de Oliveira, que disputou a última temporada pelo Sampaio Corrêa. O jogador de 26 anos realizará exames médicos em janeiro e, se for aprovado, assinará contrato com o clube paranaense.