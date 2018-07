Atlético-PR deve ter postura ofensiva contra Guarani

Na primeira rodada, o time paranaense foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1, em São Paulo. "Ficamos muito atrás e isso chamou a equipe adversária", alertou o técnico Leandro Niehues acrescentando que pretende trabalhar em cima das informações do Guarani.

O time não poderá contar com o goleiro Neto e nem com o meia Paulo Baier, jogadores que vinham sendo fundamentais e que acabaram expulsos na última partida. João Carlos e Netinho serão os substitutos. No ataque, o técnico Leandro Niehues optou por Alex Mineiro no lugar de Javier Toledo. Sem atuar há algum tempo, recuperando-se de contusão, o volante Valencia treinou na sexta-feira, mas deve ficar fora da partida deste domingo.

Por isso, Bruno Costa será mantido na defesa, com Chico jogando um pouco mais adiantado. Na sexta-feira, o meia Branquinho, destaque do Santo André no Campeonato Paulista, assinou contrato, mas somente poderá estrear na

próxima rodada contra o Atlético Mineiro.