Atlético-PR dificulta liberação de Marcelo ao Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians esbarra na decisão da diretoria do Atlético Paranaense de não vender seus jogadores para clubes do Brasil e vê dificuldade para contratar o atacante Marcelo, de 21 anos. Ele é um dos destaques do time paranaense não pelo número de gols no Brasileirão (apenas seis), mas pela função na equipe, como um segundo atacante de explosão e velocidade.

No clube, é visto como uma alternativa a Emerson Sheik e Romarinho – ambos estão em baixa e recebem vaias da torcida corintiana. Segundo dirigentes do Atlético-PR, pelo menos dois clubes brasileiros se interessam por Marcelo, além de outros do exterior. E, na visão deles, o preço do jogador é mais alto que R$ 10 milhões, embora ele só tenha mais um ano de contrato com o clube do Paraná. A situação é semelhante à tentativa de contratação do zagueiro Manoel, que até hoje continua no clube paranaense.

Dirigentes do Furacão também evitam negociar qualquer jogador neste momento porque o clube ainda tem uma chance de classificação à Libertadores na última rodada do Campeonato Brasileiro e isso interfere no planejamento para o ano que vem. O Corinthians ainda vai esperar até a próxima semana para descartar o negócio. Outro jogador que o clube também mira é Wellington Nem, ex-Fluminense e que está no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Na próxima semana, a diretoria vai anunciar Mano Menezes como técnico e pode confirmar a chegada de algum reforço.

ÚLTIMO JOGO

Para a partida de sábado, em Recife, contra o Náutico, Tite tem dois desfalques certos: o zagueiro Gil e o meia Douglas. Outros jogadores podem ser poupados, nem viajariam ao Nordeste, ganhando férias antecipadas.