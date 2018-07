Atlético-PR e Chapecoense jogam para se recuperar

Com o objetivo de tentar quebrar uma sequência de maus resultados, o Atlético Paranaense entra em campo nesta quarta-feira contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 21 horas, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, pensando em anular a equipe catarinense com o meio de campo mais reforçado. Apesar disso, o técnico Claudinei Oliveira, que deve anunciar a equipe horas antes do jogo, faz mistérios.

Na zaga, Cleberson espera fazer uma boa partida contra a Chapecoense. "Temos que ter a mesma postura que tivemos nos últimos jogos e buscar o gol porque precisamos do resultado. Será um jogo difícil, mas estamos preparados para conseguir a vitória", disse.

Para o atleta, o mais importante que pode ocorrer é o sucesso do grupo que está em Chapecó. "Por jogar em casa, eles atacarão bastante e temos que ter inteligência. Precisamos marcar bem e ''matar'' a partida quando criarmos as chances", finalizou.

Para os planos da Chapecoense de se manter na elite do Campeonato Brasileiro, o jogo em casa contra o Atlético-PR é considerado decisivo. O time catarinense vem de derrota para o Grêmio e está na 15ª posição, mas tem apenas um ponto a mais do que o Coritiba, o primeiro na zona de rebaixamento. Por isso, precisa vencer nesta quarta-feira, a partir das 21 horas, na Arena Condá, em Chapecó.

"Tivemos apresentações boas nos últimos jogos, poderíamos ter somado mais pontos. Vamos encarar esse jogo como uma final", disse o meia Camilo. "A equipe está se impondo dentro de campo, e vamos procurar nos concentrar nos erros cometidos", completou o jogador, ao lembrar os gols sofridos no início das duas últimas partidas - antes do Grêmio, empatou com o Corinthians.

Nesta quarta-feira, o lateral-direito Fabiano, suspenso, desfalca o time. Em seu lugar, deve entrar Ednei. Enquanto isso, a diretoria continua investindo em reforços: o zagueiro Danny Morais, que estava no futebol árabe, foi contratado para o restante da temporada, mas ele ainda não estreia diante do Atlético-PR, quando a zaga será formada por Rafael Lima e Jaílton.