Atlético-PR e Coritiba avançam à segunda fase da Copa do Brasil Os times paranaenses não decepcionaram na Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira. O Coritiba avançou direto, ao vencer logo em sua estreia, com boa vantagem fora de casa. Atlético-PR precisou do segundo jogo para alcançar a segunda fase, assim como a Ferroviária. Em outro duelo desta quarta, o Vasco venceu o Remo por 1 a 0, fora, e não eliminou a partida da volta.