Atlético-PR e Guarani empatam por 2 a 2 na Arena

Veja também:

BRASILEIRÃO – Classificação | Calendário / Resultados

BRASILEIRÃO 2010 – Mais notícias

O time rubro-negro tem apenas um ponto. Ao Guarani o resultado foi importante, pois o time tinha ganhado o primeiro jogo, contra o Goiás, em Campinas.

Num jogo que começou com bastante correria, os dois times mostraram propostas de jogo semelhantes, com reforço na defesa e tentativa de saída rápida para o contra-ataque. Mas as jogadas paravam na entrada das áreas, apesar de o Guarani chegar com mais perigo, procurando tocar a bola, enquanto o Atlético se contentava com chutes de longe, que chegavam fracos nas mãos do goleiro.

Somente a partir dos 27 minutos as chances começaram a ser criadas. Moreno perdeu o primeiro gol, quando estava livre, mandando por cima. Na resposta, aos 30, Márcio Azevedo chutou para boa defesa do goleiro Douglas. Três minutos depois, a defesa atleticana falhou, Roger perdeu na primeira bola, mas, na continuidade do lance, Mazola cruzou e o atacante cabeceou para fazer 1 a 0. Mesmo sem jogar bem, o Atlético conseguiu o empate aos 44 minutos, em cobrança de falta de Netinho.

Logo no início do segundo tempo, aos 6 minutos, os defensores do Atlético trocaram passes curtos em frente à área, perderam a bola e o goleiro foi obrigado a fazer pênalti, bem cobrado por Roger. Mas, três minutos depois, a bola bateu na mão de Roger, dentro da área, e o juiz anotou pênalti, também bem cobrado por Alex Mineiro, que voltou a marcar depois de sete meses.

O Atlético melhorou no jogo, pressionando o Guarani, que soube segurar o ímpeto e garantir um ponto fora de casa.

ATLÉTICO-PR 2 x 2 GUARANI

Atlético Paranaense - João Carlos; Rhodolfo, Leandro e Bruno Costa (Valencia); Wagner Diniz (Javier Toledo), Alan Bahia, Chico, Netinho e Márcio Azevedo; Alex Mineiro e Marcelo (Tartá). Técnico - Leandro Niehues.

Guarani - Douglas; Rodrigo Heffner, Fabão, Ailson e Márcio Careca; Renan, Mário Lúcio (Diogo), Paulo Roberto e Moreno (Heverton); Mazola (Anderson) e Roger. Técnico - Vágner Mancini.

Gols - Roger, aos 33 minutos, e Netinho, aos 44 minutos do primeiro tempo; Roger (pênalti), aos 6, e Alex Mineiro (pênalti), aos 9 do segundo tempo.

Árbitro - Jailson Macedo Freitas (BA).

Cartões amarelos - Leandro, Chico, Tartá, Paulo Roberto, Mário Lúcio, Márcio Careca, Douglas, Roger e Fabão.

Renda - R$ 152.980,00.

Público - 12.872 pagantes.

Local - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).