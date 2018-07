Atlético-PR e Santa Cruz decidem vaga na Copa do Brasil após empate no Recife

Atlético Paranaense e Santa Cruz decidem nesta quarta-feira uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Após o empate por 0 a 0 no estádio do Arruda, no Recife, no último dia 10, os dois times voltam a se enfrentar na Arena da Baixada, em Curitiba, a partir das 19h30.

Dentro de campo, o empate sem gols leva a decisão para as penalidades máximas. Qualquer resultado de igualdade com as redes balançando garante a classificação ao time pernambucano. Quem vencer, independentemente do saldo de gols, também vai comemorar a vaga à próxima fase.

Em pouco mais de duas semanas após o jogo de ida, pouca coisa mudou nos dois times. O Santa Cruz, que faz uma boa Série B com seis pontos em três rodadas, é o mesmo com o técnico Vinícius Eutrópio no comando. Já no Atlético Paranaense, Paulo Autuori deixou o cargo de treinador para virar diretor de futebol do clube, enquanto que Eduardo Baptista, que estava no Palmeiras, assumiu o comando. Ele estreou empatando em casa com o Flamengo, no último domingo.

Com relação ao time que vai a campo, Eduardo Baptista deve repetir a escalação utilizada diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Carlos Alberto, com dores na panturrilha, continua fora. Já Felipe Gedoz, que se recuperou de uma lesão no joelho, deve aparecer no banco de reservas.

Outros desfalques são o meia Guilherme e o atacante Éderson. O primeiro defendeu o Corinthians na Copa do Brasil e, assim, não pode entrar em campo por outro time. Já Éderson, que estreou no último domingo, não foi inscrito nesta fase da competição.

Do lado do Santa Cruz, a confiança está em alta. Apesar de ter sido derrotado pelo CRB por 1 a 0, na última semana, pela Série B, o time pernambucano acredita que o empate sem gols conquistado no Arruda foi bom. Afinal, qualquer empate com gol fora garante a classificação do time.

Sobre a equipe que vai a campo, o Vinícius Eutrópio não fez mistério. Ele indicou que vai escalar os mesmos jogadores que enfrentaram o CRB e aposta na dupla de ataque formada por Everton Santos e Halef Pitbull para fazer pelo menos um gol.