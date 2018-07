Atlético-PR elimina Palmeiras e vai encarar Corinthians

O Atlético-PR frustrou a expectativa de um clássico entre Palmeiras e Corinthians na semifinal da Copa São Paulo de Futebol de Júnior. O time paranaense provocou a eliminação palmeirense nas quartas de final da competição, ao ganhar o jogo por 4 a 3, na noite desta quinta-feira, em Araraquara. Assim, será o adversário dos corintianos, que tinham vencido o América-MG mais cedo.

Debaixo de muita chuva em Araraquara, o Atlético-PR abriu o placar aos 18 minutos, em pênalti cobrado por Rossetto. Mas o Palmeiras empatou logo depois, aos 21, num lance polêmico de Diego Souza em que o auxiliar do árbitro viu a bola entrar no gol. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro palmeirense Guilherme Almeida recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida.

Mesmo com um jogador a menos desde os 25 minutos, o Palmeiras continuou criando boas chances de gol. Mas foi o Atlético-PR quem marcou novamente, quando o zagueiro Gabriel falhou e fez contra aos 10 do segundo tempo. Aí, em outro vacilo da defesa palmeirense, o time paranaense ampliou a vantagem aos 16, dessa vez com Taiberson.

O Palmeiras voltou a sonhar com a vaga na semifinal ao diminuir com Lucas Taylor aos 37 minutos. Mas o Atlético-PR, que já tinha perdido Rossetto por expulsão, conseguiu marcar mais um: Gabriel Vieira, aos 42. Ainda deu tempo para outro gol palmeirense, com Luiz Gustavo aos 46, mas a vitória ficou mesmo com o time paranaense.

Nesta sexta-feira, serão definidos os outros dois semifinalistas desta edição da Copa São Paulo. O Coritiba enfrenta o Vitória a partir das 16 horas, no Estádio Nicolau Alayon, na capital paulista. E o Fluminense joga contra o Desportivo Brasil, às 20 horas, na cidade de São Carlos.