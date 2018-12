Atlético-PR embarca para final na Colômbia com festa de centenas de torcedores

O Atlético-PR embarcou nesta segunda-feira para a Colômbia, onde inicia a decisão da Copa Sul-Americana diante do Junior Barranquilla na quarta. Em busca do primeiro título internacional de sua história, o time rubro-negro contou com o apoio da torcida, que fez festa no aeroporto.

Centenas de torcedores foram ao Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Com bandeiras e faixas, eles embalaram os 22 jogadores que embarcaram rumo a Barranquilla, onde têm chegada prevista para as 20h30 (horário de Brasília).

"Este confronto será dificílimo. Assim como nós tivemos méritos para chegar até a final, o Junior também teve. Temos que respeitar, porque é um adversário muito bom e uma final se ganha em detalhes. Temos que seguir focados", declarou o volante Lucho González, um dos mais experientes do elenco.

Antes da viagem, o elenco rubro-negro treinou pela última vez no CT Alfredo Gottardi. O técnico Tiago Nunes relacionou 22 nomes para o confronto, com destaque para Paulo André, que se recuperou de problema físico e deve ficar à disposição.

Vamos com essa energia da galera! ️ pic.twitter.com/qnz5PNNGde — Atlético Paranaense (@atleticopr) 3 de dezembro de 2018

"Nosso grupo está muito bem preparado psicologicamente para jogar em qualquer estádio, inclusive os atletas mais jovens. Demonstramos isso nos confrontos da Sul-Americana fora de casa e também no Campeonato Brasileiro", afirmou Lucho.

O primeiro confronto entre Junior Barranquilla e Atlético-PR está marcado para as 22h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira. A volta acontecerá na quarta seguinte, na Arena da Baixada.

Confira a lista de relacionados do Atlético-PR:

Goleiros: Santos, Felipe Alves e Gabriel

Defensores: Diego Ferreira, Jonathan, Léo Pereira, Márcio Azevedo¸ Thiago Heleno, Wanderson, Paulo André e Renan Lodi

Meio-campistas: Wellington, Raphael Veiga, Bruno Guimarães, Lucho González e Matheus Rossetto

Atacantes: Bergson, Marcelo Cirino, Nikão, Pablo, Rony e Marcinho