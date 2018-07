Atlético-PR empata com Bragantino na estreia de técnico Nem a estreia do técnico Jorginho mudou o péssimo futebol do Atlético-PR, que não foi além do empate sem gols com o Bragantino, neste sábado à tarde, no Gigante do Itiberê, em Paranaguá, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou os dois times em posições perigosas na tabela, com os mesmos oito pontos. O Atlético é o 14.º e o Bragantino o 15.º colocado.