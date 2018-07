Atlético-PR empresta cinco atletas para clubes da Índia

Uma parceira entre o Atlético-PR e a Indian Super League levou cinco jogadores brasileiros para a Ásia. O zagueiro Erwin e o atacante Pedro Gusmão vão defender o Kerala Blasters, o meia Bruno Pelissari se transferiu para o Club Chennai, o volante Guilherme Batata tomou o caminho do Northeast United e o meia Gustavo foi para o Delhi Dynamos. E antes mesmo de o campeonato começar, o quinteto já faz sucesso. Dois dias depois da publicação de um vídeo com jogadas dos atletas, o link já tinha mais de 12 mil visualizações.

Pouco aproveitado no elenco profissional do Furacão, Bruno Pelissari, 21 anos, vê na Indian Super League a oportunidade de se mostrar para o mundo pelo Club Chennai. “Quem sabe fazendo uma boa campanha na Índia outras portas possam se abrir e, se for algo que seja bom para mim e para o Atlético, iremos conversar.”

O jogador está empolgado com o novo desafio e acredita que, mesmo com as dificuldades com a língua e a cultura, pode fazer um bom campeonato. “Obviamente algumas coisas serão um pouco mais difíceis, mas estou confiante e quero me adaptar o mais rápido possível. Certamente se tiver oportunidade de jogar uma sequência de jogos tenho certeza de que será muito bom para mim e para a equipe.”

O acordo para o empréstimo dos cinco jogadores por três meses foi costurado pelo diretor de relações internacionais do Furacão, Luiz Greco. “É um país com uma cultura que deixa as pessoas um pouco receosas. Mas quando passamos as informações, junto com a chegada de Del Piero, Capdevila e Trezeguet, eles foram ficando mais tranquilos e motivados. O contrato é por um período curto e financeiramente foi bem interessante para as partes”, disse Greco.

O Atlético também aposta que o empréstimo do quinteto pode ajudar o clube a fechar alguns acordos comerciais na Ásia. “Nosso objetivo, além da exposição da marca, é mostrar o que é o Atlético, passar experiência técnica aos atletas que atuarão ao lado de jogadores já consagrados e também atrair parceiros para os naming rights da Arena da Baixada”.