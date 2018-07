Atlético-PR encara o Avaí para se livrar matematicamente do rebaixamento O Atlético Paranaense enfrenta o Avaí neste sábado, às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, para se livrar matematicamente do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Faltam cinco jogos para o término da competição e a equipe rubro-negra ocupa o 13.º lugar com 43 pontos, nove à frente do Goiás e do Coritiba, 17.º e 18.º colocados.