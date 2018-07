Atlético-PR encara o Fluminense em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro O Atlético-PR recebe o Fluminense neste domingo, às 16 horas, em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro. O clube paranaense vem de duas derrotas seguidas, ambas fora de casa, e precisa dos três pontos para não se distanciar do G4 da tabela.