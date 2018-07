Atlético-PR encara o Vitória em Salvador para se manter no G6 do Brasileirão

O Atlético Paranaense visita o Vitória neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio do Barradão, em Salvador, pela 34.ª rodada, na tentativa de se manter no G6 do Campeonato Brasileiro. O duelo deve ser complicado para os visitantes, pois os anfitriões lutam para fugir da zona de rebaixamento.

O técnico Paulo Autuori, no entanto, evita se preocupar com os problemas do adversário e prefere mirar no único objetivo da equipe neste final de temporada. "A vaga (no G6) vai representar a campanha que se fez. Não vamos esquecer que passamos por momentos muito complicados", comentou.

Para a partida, o treinador não contará mais uma vez com o atacante André Lima. O jogador participou dos dois últimos confrontos depois de ter se recuperado de um problema no joelho que o tirou de cinco partidas. No entanto, o atleta teria voltado a sentir o mesmo problema e por isso foi vetado.

Outra baixa é a do zagueiro Thiago Heleno, que terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Paulo Autuori não confirmou os substitutos. Wanderson e Marcão brigam por uma posição no setor defensivo. E para a vaga do atacante deve entrar o volante Matheus Rossetto.