Atlético-PR encara Paranavaí, mas já pensa no Coritiba

Se vencer neste sábado, o Atlético somará 16 pontos e passa a torcer por uma derrota do Coritiba, que tem 14 pontos e enfrenta o Operário no domingo, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

No Atlético, o técnico Leandro Niehues fará várias alterações no time para o jogo deste sábado, em razão de contusões, suspensões e até mesmo para poupar jogadores que estão com dois cartões amarelos - na rodada seguinte acontece o clássico decisivo contra o Coritiba.

Assim, os zagueiros Manoel e Chico e o volante Valencia serão poupados, enquanto o lateral-esquerdo Márcio Azevedo está suspenso e o atacante Bruno Mineiro se recupera de contusão. "Este jogo será importante e não estamos menosprezando ninguém", destacou Leandro Niehues. "Só não queremos correr o risco de perder vários jogadores para o clássico."

Na zaga, entram Vanegas e Bruno Costa, enquanto o lateral-esquerdo será Jean e Netinho aparece no meio-de-campo. No ataque, Patrick forma dupla com Javier Toledo, que cumpriu suspensão.

Na quinta colocação, mas sem chances de conseguir o título, o Paranavaí pretende somar pontos para subir pelo menos mais um degrau na tabela de classificação e ter a chance de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro.