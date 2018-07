Atlético-PR encerra série negativa e vence Botafogo na Arena da Baixada

Após quatro derrotas consecutivas, no Brasileirão e na Copa do Brasil, sem marcar um gol sequer, o Atlético Paranaense reagiu e voltou a vencer. Em busca de uma vaga no G4 do Brasileiro, o time paranaense derrotou o Botafogo por 1 a 0, nesta segunda-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, no jogo que encerrou a 22ª rodada.

Com 33 pontos, o rubro-negro assumiu a 8ª colocação, mas, devido aos tropeços recentes, está a quatro do Corinthians, equipe que abre a faixa de classificação para a Copa Libertadores. Já o Botafogo estacionou nos 26 pontos, ocupando a 13ª colocação.

Por causa da pausa do Brasileirão para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Atlético só volta a campo no dia 7 de setembro, próxima quarta-feira, para enfrentar o Figueirense, fora de casa. O Botafogo entra em campo novamente no domingo para encarar o Grêmio, em jogo que foi adiado por conta da Olimpíada.

O JOGO

Não demorou muito para o Atlético largar na frente. Aos 6 minutos, Hernani aproveitou escanteio e desviou para colocar o time mandante na frente: 1 a 0. Apesar do gol inicial, o Botafogo não se abalou e criou boas chances para empatar a partida. A primeira com Sassá, aos 19. O atacante aproveitou erro de passe de Hernani e entrou livre na área, mas perdeu o gol. Aos 21, foi a vez de Bruno Silva. O volante arriscou de fora da área e acertou o travessão.

Depois dos dois sustos, o Atlético esfriou a partida e começou a ter maior posse de bola. O problema é que não mais finalizou até o final do primeiro tempo, enquanto o Botafogo quase empatou, aos 43, com Sassá, que recebeu na pequena área e errou o alvo. O intervalo foi o momento para o técnico Paulo Autuori reorganizar o time, que se defendeu melhor e neutralizou o adversário.

Com o fraco início do segundo tempo, o técnico Jair Ventura não demorou para lançar Salgueiro no lugar de Bruno Silva, porém a mudança não surtiu o efeito esperado. O time alvinegro perdeu qualidade na saída de bola e tinha dificuldades para chegar ao ataque. Em uma das raras investidas, Luis Ricardo cruzou para Salgueiro finalizar em cima de Santos.

Aos 29, Hernani quase marcou o segundo gol. Em boa cobrança de falta, o volante chutou forte e viu Sidão fazer ótima defesa. Nos últimos dez minutos, o Botafogo pressionou e esteve perto do empate. Só não conseguiu por causa de Santos. O goleiro, que substitui Weverton, que está com a seleção brasileira, fez duas grandes defesas, em finalizações de Camilo e Luis Ricardo, e garantiu a vitória paranaense após três derrotas na competição.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 1 x 0 BOTAFOGO

ATLÉTICO-PR - Santos; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio, Hernani e Lucas Fernandes (Juninho); Pablo, André Lima (Marcão) e Luan (João Pedro). Técnico: Paulo Autuori.

BOTAFOGO - Sidão; Luís Ricardo, Renan Fonseca, Emerson Santos e Diogo Barbosa; Airton (Salgueiro), Bruno Silva (Leandrinho), Rodrigo Lindoso e Camilo; Neilton (Rodrigo Pimpão) e Sassá. Técnico: Jair Ventura.

GOL - Hernani, aos 6 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hernani, Lucas Fernandes e Thiago Heleno (Atlético); Leandrinho e Diogo Barbosa (Botafogo).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (FIFA-RS).

RENDA - R$ 177.945,00.

PÚBLICO - 11.453 pagantes (13.221 no total).

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).