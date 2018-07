Atlético-PR enfrenta o América-MG e só vitória interessa O Atlético Paranaense sabe que, dependendo da combinação de resultados, pode terminar a rodada deste domingo, a 37.ª e penúltima do Campeonato Brasileiro, entre os matematicamente rebaixados para a Série B do próximo ano. Mas ninguém quer admitir a hipótese de ao menos um empate contra o América-MG, às 17 horas, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).