Atlético-PR enfrenta o Bahia e tenta a recuperação

O Atlético Paranaense não que dar chance ao azar e os jogadores encaram como uma obrigação a conquista dos três pontos contra o Bahia, neste domingo, às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, no encerramento da 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se recuperar da derrota sofrida para o Santos no meio da semana.

O zagueiro Cleberson, que volta à zaga após cumprir suspensão contra o Santos, foi um dos atletas que mais cobrou atitude do time para conquistar a vitória. "Vamos sempre respeitar nossos adversários, mas nós temos a obrigação de vencer, bater no peito e chamar para si a responsabilidade da vitória", disse.

Para esta partida, o técnico Doriva terá o desfalque de Léo Pereira na zaga, que cumprirá suspensão, e mais uma vez Dráusio jogará entre os titulares. Na frente, ele manterá Marcelo e Cleo, repetindo assim o mesmo esquema que usou contra os paulistas.

Sentindo fadiga muscular, o lateral-direito Railan e o atacante Rhayner viajaram com a delegação para o Paraná, mas, segundo o treinador, só jogarão se estiverem totalmente recuperados. Assim, o meia-atacante Marcos Aurélio é o único desfalque certo do time. Com uma lesão no joelho, ele foi vetado para a partida pelos médicos do Bahia. Em seu lugar, Gilson Kleina deve escalar o argentino Emanuel Biancucchi.

Enquanto isso, o volante Fahel, que cumpriu suspensão no empate por 0 a 0 com o Criciúma, na quarta-feira passada, em Salvador, volta à equipe para compor o meio-de-campo com Rafael Miranda, Léo Gago e Emanuel Biancucchi.