Atlético-PR está confiante em recuperação no Brasileiro

"Vamos buscar a reação na próxima rodada". Esse foi o discurso comum aos jogadores do Atlético-PR após a derrota para Atlético-MG, no último domingo, por 3 a 1, no Mineirão. Apesar do resultado e do início ruim no Campeonato Brasileiro - a equipe é apenas a 17ª colocada, com um ponto ganho em três rodadas -, os atletas seguem confiantes na recuperação.

"Temos que levantar a cabeça e seguir em frente. Faz parte do futebol a derrota também. Não gostaríamos de ter saído de campo com a derrota, mas o Brasileiro é uma guerra e perdemos mais uma batalha. Agora temos que buscar a vitória na Arena, pois temos um grupo de grande qualidade e com excelentes jogadores", declarou o goleiro Neto.

O próximo adversário do Atlético-PR é o Alético-GO, nesta quinta-feira, na Arena da Baixada. Para o confronto, a equipe paranaense contará novamente com o meia Branquinho, que estreou na partida do último domingo.

"Esperava estrear com uma vitória e uma participação maior, mas vamos lutar em busca da primeira vitória, na Arena (da Baixada). O elenco é de qualidade, fizemos um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo demos muito espaço para eles. Depois também colocamos a bola no chão e fomos atrás do placar, mas infelizmente futebol é assim", analisou o jogador, recém-contratado do Santo André.