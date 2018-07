Atlético-PR estreia gramado sintético contra Criciúma

Invicto no Campeonato Paranaense e atrás somente do Paraná, o Atlético quer confirmar a boa fase também na Copa Sul-Minas-Rio, torneio em que divide a primeira colocação com o Fluminense, ambos com três pontos. Fechando o Grupo A está o Cruzeiro, na lanterna, com um. Este, porém, já entrou em campo em duas oportunidades.

O Criciúma, por sua vez, também aparece na segunda colocação do Campeonato Catarinense, mas com chances remotas de título neste primeiro turno, uma vez que está dois pontos atrás da Chapecoense, que tem um jogo a menos.

Em treino aberto para a torcida, o técnico Cristovão Borges indicou a provável escalação do Atlético-PR. O treinador não poderá contar com Léo, suspenso, mas deve promover a reestreia de Walter na vaga de André Lima, que tem grande chances de ficar como opção no banco de reservas, assim como Nikão. A outra dúvida fica por conta da lateral esquerda. Roberto ficou fora do rachão e virou dúvida. Sidcley pode entrar no seu lugar.

O Criciúma, por sua vez, deve ser o mesmo das últimas rodadas do Catarinense. O único desfalque é o volante João Afonso, com uma lesão de grau dois no músculo adutor na coxa.