Atlético-PR faz 2 a 0 no Vitória e encerra jejum no Brasileirão

O Atlético-PR não encontrou dificuldades para superar do Vitória por 2 a 0, na noite deste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 21.ª rodada do Brasileirão. Assim, o time paranaense conseguiu encerrar um jejum de seis partidas sem ganhar.

O resultado positivo em casa deixa o Atlético-PR na 11.ª colocação do campeonato, agora com 28 pontos. Já o Vitória caiu nesta rodada para a lanterna, com apenas 18 pontos.

Jogando em casa, o Atlético-PR procurava atacar pelas laterais, mas esbarrava na defesa baiana. Aos 28 minutos, Marcinho teve uma grande chance para o Vitória e mandou para fora, após o goleiro Wéverton tentar sair jogando e escorregar.

Quando o jogo estava mais equilibrado, saiu o primeiro gol. Após o zagueiro Gustavo dar um chute para frente, Marcelo ganhou na corrida de seu marcador, aos 29 minutos, e tocou na saída do goleiro Roberto para fazer 1 a 0.

As duas equipes voltaram com a mesma postura para a etapa final. Edno, que havia entrado um pouco antes no Vitória, desperdiçou a chance do empate. E logo em seguida, o Atlético-PR fez o segundo: aos 25 minutos, Hernani arriscou de longe e acertou um forte chute no canto direito de Roberto.

O técnico Ney Franco, que terá muito trabalho para acertar sua equipe, tentou colocar o Vitória mais à frente, mas não encontrou força para a reação. Melhor para o Atlético-PR, que fez o dever de casa e voltou a vencer no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 2 X 0 VITÓRIA

ATLÉTICO-PR - Wéverton; Mário Sergio, Gustavo, Cléberson e William Rocha; Deivid, Hernani e Bady; Marcelo (Paulinho Dias), Delatorre( Mosquito) e Douglas Coutinho (Sidiclei). Técnico: Claudinei Oliveira.

VITÓRIA - Roberto Júnior; Nino, Luiz Gustavo, Kadu e Juan; Welison (Edno), Cáceres (Beltran), Richarlyson e Marcinho; Escudero (Willie) e Dinei. Técnico: Ney Franco.

GOLS - Marcelo, aos 29 minutos do primeiro tempo; Hernani, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (ES).

CARTÕES AMARELOS - Hernani, Willie e Welison.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).