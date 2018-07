Atlético-PR faz 3 a 0 no Palmeiras e fica com a vaga nas quartas de final

CURITIBA - O Atlético-PR mostrou sua força em casa, onde já somava cinco vitórias seguidas, e conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Depois de ter perdido o jogo de ida por 1 a 0, na semana passada, no Pacaembu, o time paranaense derrotou o Palmeiras por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, e ficou com a vaga.

O Palmeiras voltou a jogar sem o meia chileno Valdivia, que ainda se recupera de lesão. Já o Atlético-PR apostou em dois jogadores que não tinham sido titulares no jogo de ida. Artilheiro do Brasileirão com 10 gols, o atacante Ederson foi reserva na semana passada, mas começou jogando nesta quarta-feira. E o veterano meia Paulo Baier, de 38 anos, também entrou, após ser poupado no Pacaembu.

A aposta atleticana deu certo. Ederson fez dois gols e Paulo Baier marcou outro, garantindo a vitória que deu a classificação. Agora, o Palmeiras volta a se concentrar exclusivamente na disputa pela Série B, no qual é o líder isolado. E o Atlético-PR avança às quartas de final da Copa do Brasil, quando enfrentará Inter ou Salgueiro, que definem o confronto em jogo que acontece nesta quinta-feira.

O JOGO

Tentando pressionar desde o início, o Atlético-PR teve a primeira boa chance logo aos dois minutos, quando Luiz Alberto cabeceou, após cobrança de escanteio, e exigiu boa defesa de Fernando Prass. Aos poucos, o Palmeiras conseguiu controlar o ímpeto adversário. Mas o time paranaense voltou a levar perigo aos 22, em jogada que Delatorre recebeu livre e chutou para fora.

Enquanto tentava segurar o ataque atleticano, o Palmeiras também se arriscava em algumas jogadas ofensivas, mas sem levar grande perigo ao goleiro Weverton. Aí, numa falha da defesa palmeirense, saiu o gol do Atlético-PR. Em cobrança de lateral para dentro da área, aos 34 minutos, Ederson se antecipou à marcação de Juninho e deu um toque na bola, encobrindo Fernando Prass e fazendo 1 a 0.

No começo segundo tempo, o Atlético-PR quis repetir a tática do primeiro, tentando pressionar. Mas o Palmeiras estava melhor posicionado, buscando o empate e sem correr tantos riscos na defesa. Assim, os minutos iniciais foram mais equilibrados, sem grandes chances. Do lado palmeirense, por exemplo, o volante Charles arriscou um chute de longe, aos 15 minutos, mandando a bola para fora.

Sentindo que faltava mais força ofensiva para buscar o segundo gol, que daria a vaga ao Atlético-PR, o técnico Vágner Mancini fez uma troca no ataque, tirando Delatorre para a entrada de Marcelo. E não demorou para fazer 2 a 0. Aos 21 minutos, Ederson acertou um forte chute e Fernando Prass fez ótima defesa, mas, no rebote, Paulo Baier apareceu sozinho na área palmeirense e marcou.

Depois de levar o segundo gol, que provocava a eliminação palmeirense, o técnico Gilson Kleina resolveu colocar o time no ataque, trocando o volante Charles pelo meia-atacante Roni. Assim, deixou o contra-ataque aberto para o Atlético-PR. Ederson perdeu uma oportunidade incrível aos 31, mas não desperdiçou nova chance no minuto seguinte, quando recebeu ótimo passe de Marcelo e fez 3 a 0.

Ainda surgiram boas chances, dos dois lados, para mudar o placar. O Palmeiras, por exemplo, foi com tudo ao ataque e quase diminuiu em chutes de Roni e Leandro. E o Atlético-PR chegou a acertar a trave com Marcelo. Mas o jogo terminou mesmo 3 a 0, confirmando a classificação do time que disputa a divisão de elite do Campeonato Brasileiro diante daquele que está atualmente na Série B.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 3 X 0 PALMEIRAS

ATLÉTICO-PR - Weverton; Léo (Jonas), Manoel, Luiz Alberto e Pedro Botelho (Willian Rocha); Zezinho, João Paulo, Paulo Baier e Everton; Ederson e Delatorre (Marcelo). Técnico: Vágner Mancini.

PALMEIRAS - Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson, Henrique e Juninho (Caio); Márcio Araújo (Fernandinho), Charles (Roni), Wesley e Mendieta; Leandro e Alan Kardec. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Ederson, aos 34 minutos do primeiro tempo; Paulo Baier, aos 21, e Ederson, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

CARTÕES AMARELOS - Léo, Zezinho e Fernandinho.

RENDA - R$ 208.320,00.

PÚBLICO - 10.789 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).