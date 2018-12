Atlético-PR ganha de virada e estraga a festa do Flamengo, mas não entra no G-6

O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, recebeu neste sábado quase 67 mil torcedores para fazer a festa de despedida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Garantido como vice-campeão, o time carioca entrou com força máxima contra os reservas do Atlético-PR, que estão mais focados na decisão da Copa Sul-Americana. Mas o clima festivo não teve um final feliz com a vitória de virada dos paranaenses por 2 a 1, que também não tiveram o que comemorar porque não conseguiram terminar a competição em sexto lugar, com vaga na fase preliminar da Copa Libertadores.

A vitória no Rio de Janeiro fez o Atlético-PR subir para 57 pontos. Aí era esperar para ver se o Atlético-MG tropeçasse contra o Botafogo, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Mas isso não aconteceu, pois o clube mineiro venceu por 1 a 0 e terminou o Brasileirão na sexta colocação com 59. Resta aos paranaenses buscar o título da Copa Sul-Americana contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, nos próximos dia 5 e 12. O campeão vai direto para a fase de grupos da Libertadores.

Já o Flamengo fica com o gosto amargo de uma derrota na despedida da temporada, na qual não conquistou um título sequer. Embora com um elenco forte, caiu nas semifinais do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores pelo Cruzeiro e teve o vice-campeonato brasileiro sacramentado no último fim de semana, quando o Palmeiras assegurou o título. Terminou com 72 pontos, sua melhor pontuação na era dos pontos corridos.

Por conta da chance de título na Copa Sul-Americana, o técnico Tiago Nunes poupou os titulares no Atlético-PR. Os reservas do time paranaense até começaram bem o jogo, apostando na velocidade pelas laterais. Porém, aos poucos, o Flamengo passou a dominar as ações e conseguiu abrir o placar aos 22 minutos. Diego cobrou escanteio da direita e o zagueiro Rhodolfo cabeceou no canto direito do goleiro Felipe Alves, que demorou para chegar na bola.

Com a derrota no Maracanã e a vitória parcial do Atlético-MG em Belo Horizonte, era de se supor que o Atlético-PR mostrasse desânimo em campo. Mas não foi isso o que aconteceu no segundo tempo com as substituições que Tiago Nunes fez: entraram os titulares Pablo e Lucho González, que deram mais toque de bola e velocidade ao time.

Aos 19 minutos, o empate veio em uma boa jogada. Envolvendo três jogadores e uma intensa troca de passes, o meia Matheus Rossetto empatou ao desviar do goleiro César um chute rasteiro de dentro da área. Pouco depois, aos 25, a superioridade em campo foi recompensada após um belo chute do atacante Rony da entrada da área, que entrou no ângulo esquerdo alto da meta flamenguista.

Daí para o final, o Flamengo buscou de todas as formas ao menos o empate, mas parou na bem postada defesa do Atlético-PR. Nos últimos minutos, Willian Arão e Rony foram expulsos em um lance que criou um pouco de confusão entre os jogadores. Logo os ânimos se acalmaram e o jogo terminou com a vitória paranaense. Para frustração da torcida carioca, que vaiou o time.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 2 ATLÉTICO-PR

FLAMENGO - César; Pará (Rodinei), Léo Duarte, Rhodolfo e Renê; Willian Arão, Piris da Motta (Vitinho), Lucas Paquetá, Diego e Éverton Ribeiro (Berrío); Uribe. Técnico: Dorival Júnior.

ATLÉTICO-PR - Felipe Alves; Diego (Lucho González), Wanderson, Zé Ivaldo e Márcio Azevedo; Wellington, Camacho (Bruno Guimarães) e Matheus Rossetto; Marcinho, Marcelo Cirino (Pablo) e Rony. Técnico: Tiago Nunes.

GOLS - Rhodolfo, aos 22 minutos do primeiro tempo; Matheus Rossetto, aos 19, e Rony, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Paquetá, Pará e Piris da Motta (Flamengo); Wellington (Atlético-PR).

CARTÕES VERMELHOS - Willian Arão (Flamengo); Rony (Atlético-PR).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 697.255,00.

PÚBLICO - 62.994 pagantes (66.046 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).