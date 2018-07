Atlético-PR ganha de xará em Goiânia e deixa zona do rebaixamento

O Atlético-PR emplacou a segunda vitória seguida como visitante e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time paranaense precisou suar para superar o xará Atlético-GO, por 1 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Olímpico, em Goiânia (GO). O meia Sidcley marcou o único gol do duelo inaugural da oitava rodada da competição.

O time paranaense vinha embalado por um triunfo sobre o Atlético-MG, também por 1 a 0, em Belo Horizonte, e com o resultado obtido na capital goiana subiu para o 15.º lugar, com oito pontos.

Já o time goiano voltou para a zona do descenso da tabela e ainda perdeu uma invencibilidade de 12 jogos no Olímpico, onde acumulava oito vitórias e quatro empates. O clube agora está na 17.ª colocação, com seis pontos, mas pode cair até para a lanterna dependendo dos outros resultados desta oitava rodada do Brasileirão.

O Atlético-PR precisou de apenas três minutos para surpreender o xará goiano e abrir o placar. O atacante Douglas Coutinho bateu rasteiro, da entrada da área, e o goleiro Felipe Garcia não segurou. No rebote, o meia Sidcley só empurrou para as redes.

Após o gol, o time da casa pressionou, mas não conseguia ter sucesso em suas investudas ofensivas. A melhor oportunidade esteve nos pés do atacante Everaldo, que cobrou pênalti para fora, aos 20 minutos, pouco depois de o meio-campista Igor ter sido derrubado pelo lateral-esquerdo Nicolas dentro da área.

Na segunda etapa, o jogo foi bem menos atrativo por causa do fraco futebol apresentado pelas duas equipes. Os goianos continuaram com mais presença no ataque, mas sem conseguir um lance mais incisivo que o permitisse boa chance de empatar.

A chance mais clara aconteceu aos dez minutos, quando o meia Andrigo chegou a tirar um grito de gol da torcida, mas a bola pegou na rede pelo lado de fora após a sua finalização.

Na próxima quarta-feira, às 21 horas, o Atlético-GO volta a campo para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo. Enquanto isso, o Atlético-PR recebe o São Paulo, no mesmo dia, às 21h45, na Arena da Baixada, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 1 ATLÉTICO-PR

ATLÉTICO-GO - Felipe Garcia; André Castro, Roger Carvalho, Eduardo Gabriel e Bruno Pacheco; Igor (Diego Rosa), Marcão, Breno Lopes (Walter), Jorginho e Andrigo (Luiz Fernando); Everaldo. Técnico: Doriva.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Nicolas (Matheus Rosseto); Otávio, Deivid (Bruno Guimarães), Sidcley e Nikão; Douglas Coutinho e Grafite (Pablo). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL - Sidcley, aos três minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Marcão (Atlético-GO); Grafite, Deivid, Thiago Heleno, Nikão e Bruno Guimarães (Atlético-PR).

RENDA - R$ 68.295,00.

PÚBLICO - 3.294 pagantes (4.420 torcedores).

LOCAL - Estádio Olímpico, em Goiânia (GO).