Atlético-PR ganha do Avaí e fica em quinto no Brasileirão

O Atlético-PR se despediu da temporada com uma vitória sobre o Avaí, por 1 a 0, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba. Válido pela última rodada do Brasileirão, o jogo representava pouco para as duas equipes, mas os donos da casa fizeram a alegria da torcida, terminando o ano com um bom resultado.

Com a vitória, o Atlético-PR, que já não tinha chances de ficar com uma das vagas para a Libertadores de 2011, terminou o Brasileirão na quinta posição, com 60 pontos. Já o Avaí, que entrou em campo aliviado por ter garantido a permanência na primeira divisão na rodada anterior, ficou na 15ª colocação, com 43 pontos.

Embora os times tenham entrado em campo apenas para cumprir tabela, o jogo começou movimentado. Na primeira chance real de gol, Marcio Azevedo cruzou com precisão para a área e Paulo Baier, bem colocado, tocou de cabeça, no canto esquerdo de Renan. Assim, o Atlético-PR abriu o placar logo aos oito minutos.

O Avaí tentou responder no lance seguinte, mas o atacante Vandinho mandou a bola para fora. Depois, o zagueiro Rhodolfo quase fez um golaço para o Atlético-PR, em cruzamento na área em que ele dominou a bola no peito e limpou o adversário, mas o forte chute foi por cima. Assim, o primeiro tempo terminou 1 a 0.

No segundo tempo, o ritmo caiu bastante e poucas chances foram criadas. Na mais perigosa, Caio emendou cruzamento de Patric pela direita e mandou na trave, desperdiçando a chance de empate para o Avaí. Fora o susto, o torcedor atleticano saiu feliz da Arena Baixada, com a vitória em casa no fim da temporada.

ATLÉTICO-PR - 1 - Neto; Wagner Diniz, Rafael Santos, Rhodolfo e Marcio Azevedo (Heracles); Chico, Vitor (Clayton), Paulinho e Paulo Baier; Bruno Mineiro( Marcelo) e Ivan Gonzalez. Técnico: Sérgio Soares.

AVAÍ - 0 - Renan; Patric, Emerson, Émerson Nunes e Eltinho; Bruno, Rudinei (Laércio), Batista e Caio; Vandinho (Dinelson) e Davi (Daniel). Técnico: Vagner Benazzi.

Gol - Paulo Baier, aos 8 minutos do primeiro tempo; Árbitro - Paulo César de Oliveira (Fifa/SP); Cartões amarelos - Bruno, Vandinho, Daniel e Ivan Gonzales; Renda - 170.820,00; Público - 10.939 pessoas; Local - Arena da Baixada, em Curitiba.