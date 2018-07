Atlético-PR goleia o Avaí por 5 a 0 e se afasta da zona da degola

O Atlético Paranaense venceu a segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro e se afastou ainda mais da zona do rebaixamento. Pela 18.ª rodada, o time rubro-negro goleou o Avaí por 5 a 0, nesta quinta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Com o resultado, o time da casa chegou aos 23 pontos, quatro a mais do que o São Paulo, que perdeu para o Coritiba por 2 a 1 em partida simultânea, no estádio do Morumbi. O time paulista é o primeiro dentro da zona da degola. O Avaí, com 17 pontos, é o 18.º colocado, acima apenas de Vitória, com um ponto a menos, e Atlético Goianiense, lanterna com 12.

O Atlético Paranaense começou melhor e imprimiu pressão durante praticamente todo o primeiro tempo. Empurrando o adversário para o campo de defesa, o time da casa criou uma série de oportunidades para abrir o placar e o gol parecia questão de tempo.

De tanto insistir, aos 34 minutos a torcida paranaense pôde, enfim, comemorar. Betão cometeu falta perigosa na entrada da área, Matheus Rosseto cobrou na barreira, mas a bola sobrou para Guilherme, sozinho e sem goleiro, empurrar para as redes.

No início do segundo tempo, o Atlético Paranaense definiu a vitória. Aos 10 minutos, o goleiro Douglas deu rebote no chute de Cascardo e Guilherme apareceu para completar novamente e marcar o seu segundo gol no jogo. Apenas dois minutos mais tarde, Nikão cruzou e a bola desviou em Capa, que acabou marcando gol contra. Douglas ainda deu um tapa na bola, mas a arbitragem confirmou o gol.

Sem diminuir o ritmo, aos 25 minutos, Guilherme tocou para Eduardo Henrique, que marcou o quarto gol do Atlético Paranaense, transformando a vitória em goleada. O volante também estava em noite inspirada e, aos 32, completou a vitória com seu segundo gol, desta vez recebendo cruzamento de Éderson e concluindo de cabeça.

Os dois times voltam a campo neste domingo pela 19.ª rodada - a última do primeiro turno. O Atlético Paranaense visita o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, enquanto que o Avaí recebe o Santos no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 5 x 0 AVAÍ

ATLÉTICO-PR - Weverton; Cascardo, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley (Fabrício); Esteban Pavez, Matheus Rossetto (Eduardo Henrique), Nikão, Guilherme e Lucas Fernandes; Ribamar (Éderson). Técnico: Fabiano Soares.

AVAÍ - Douglas Friedrich; Leandro Silva, Fagner Alemão, Betão e Capa; Judson, Wellington Simião (Luan Pereira) e Pedro Castro; Júnior Dutra, Romulo (Maurinho) e Joel (Willians). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Guilherme, aos 34 minutos do primeiro tempo; Guilherme, aos 10, Capa (contra), aos 12, e Eduardo Henrique, aos 25 e aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Rossetto (Atlético-PR); Betão e Judson (Avaí).

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

RENDA - R$ 156.650,00.

PÚBLICO - 11.998 pagantes (14.040 no total).

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).