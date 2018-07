Atlético-PR goleia o Bahia e entra na briga por Libertadores

O Atlético Paranaense emplacou a quarta vitória seguida neste domingo e entrou no G6 - o grupo de classificação para a Copa Libertadores de 2018. Em jogo movimentado, o time rubro-negro goleou o Bahia por 4 a 1, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro - a abertura do returno.

Em ascensão na tabela de classificação, o Atlético Paranaense saltou para a sexta colocação, com 29 pontos. No momento, estaria garantido na fase preliminar da Libertadores. Em compensação, o Bahia continua ameaçado pelo rebaixamento. Ocupa a 15.ª posição, com 23 pontos. Apenas um a mais que a Chapecoense, o primeiro clube na degola.

O jogo foi interessante com jogadas de velocidade, movimentação e muita intensidade. Os baianos abriram o placar aos 20 minutos. O lateral-direito Eduardo cruzou da direita, o atacante Rodrigão desviou de cabeça e o atacante colombiano Mendoza emendou de primeira na segunda trave.

A alegria dos visitantes, entretanto, durou muito pouco. Aos 23 minutos, o lateral-esquerdo Matheus Reis tocou a mão na bola na área e arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, no minuto seguinte, o meia Nikão esbanjou categoria e deslocou o goleiro Jean.

O primeiro tempo seguiu bem agitado, mas a rede só voltou a balançar na segunda etapa. Aos seis minutos, o meia Guilherme cobrou falta pela direita e o zagueiro Thiago Heleno subiu com liberdade. Ele cabeceou para o chão, no contrapé do goleiro.

O Bahia sentiu o gol da virada e acabou goleado. O terceiro aconteceu aos 13 minutos. Nikão cruzou da esquerda e o zagueiro Éder desviou contra o próprio gol. O placar foi fechado aos 41. Nikão cruzou da esquerda, de novo, Guilherme chutou em cima do goleiro e o ala Sidcley só completou no rebote.

No próximo domingo, às 11 horas, o Atlético Paranaense volta a campo para enfrentar o Grêmio, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O Bahia recebe o Vasco, no mesmo dia, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os jogos serão válidos pela 21.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 4 x 1 BAHIA

ATLÉTICO-PR - Weverton; Jonathan (Cascardo), Wanderson, Thiago Heleno (Zé Ivaldo) e Fabrício; Pavez, Matheus Rossetto, Guilherme e Nikão; Lucas Fernandes (Sidcley) e Ribamar. Técnico: Fabiano Soares.

BAHIA - Jean; Eduardo, Éder, Tiago e Matheus Reis; Edson (Juninho), Renê Júnior, Régis (João Paulo) e Zé Rafael (Gustavo Ferrareis); Mendoza e Rodrigão. Técnico: Preto Casagrande (interino).

GOLS - Mendoza, aos 20, e Nikão (pênalti), aos 24 minutos do primeiro tempo; Thiago Heleno, aos 6, Eder (contra), aos 13, e Sidcley, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Heleno e Matheus Rossetto (Atlético-PR); Eduardo, Éder, Matheus Reis e Zé Rafael (Bahia).

ÁRBITRO - Sandro Meira Ricci (Fifa/SC).

RENDA - R$ 188.660,00.

PÚBLICO - 13.973 pagantes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).