Atlético-PR goleia o Vitória e acumula 4º triunfo consecutivo no Brasileirão

Depois de sair atrás no placar, o Atlético Paranaense não deu chances para o Vitória e goleou o visitante por 4 a 1, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a quarta vitória consecutiva do time atleticano, agora com 14 pontos e em posição intermediária na tabela, na qual antes desta sequência chegou a figurar na lanterna. Já o time baiano, que vinha de derrota para o Santos por 2 a 0, segue na zona do rebaixamento, em 18º lugar, com apenas oito pontos.

O Vitória surpreendeu no começo da partida, indo ao ataque e criando duas chances com os atacantes Neílton e Kieza. O time curitibano só respondeu com Ederson, aos 10 minutos, quando o atacante invadiu a área e bateu forte para a defesa de Fernando Miguel. Mesmo assim, o time baiano saiu na frente, aos 16 minutos, em uma perfeita cobrança de falta de Fred. A bola encobriu a barreira, tocou no travessão e entrou: 1 a 0.

Mas o Vitória cometeu o erro de exagerar na posse de bola e, pior ainda, no seu campo defensivo. Chamou para si a equipe atleticana, que ganhou mais velocidade com a entrada de Nikão no lugar de Lucho González, que saiu machucado. Aos 42 minutos, Nikão chutou forte, mas Fernando Miguel mandou para escanteio. Na cobrança, o zagueiro Wanderson subiu bem de cabeça e mandou a bola no ângulo. O goleiro errou a interceptação: 1 a 1.

No segundo tempo, o Atlético voltou avançado. Já tinha criado duas chances para a virada quando Nikão marcou o segundo gol, aos 8 minutos, após receber na frente da área e bater forte no canto esquerdo do goleiro. A pressão foi mantida e premiada com o terceiro gol da equipe da casa, assinalado aos 11 minutos. Sidcley lançou Douglas Coutinho pelo lado esquerdo da área. Ele cruzou rasteiro e na pequena área, Ederson esticou o pé e empurrou a bola para as redes: 3 a 1.

Os dois golpes foram sentidos pelo time baiano, que não conseguiu mais reagir. O Atlético manteve o volume de jogo e chegou aos quarto gol aos 35 minutos. Matheus Rossetto recebeu fora da área, levantou a cabeça e soltou a bomba. A bola acabou no ângulo esquerdo de Fernando Miguel e levou a torcida atleticana ao delírio.

Agora, o Atlético Paranaense terá pela frente o Sport - que no sábado surpreendeu ao vencer o Santos, na Vila Belmiro -, no próximo domingo, às 16 horas, na Ilha do Retiro. Já o Vitória tentará a reabilitação no Brasileiro contra o rival Bahia, no próximo domingo, também às 16 horas, no estádio do Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 4 X 1 VITÓRIA

ATLÉTICO-PR - Weverton; Cascardo, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto, Lucho González (Nikão) e Matheus Anjos (Deivid); Douglas Coutinho e Ederson (Grafite). Técnico: Eduardo Baptista.

VITÓRIA - Fernando Miguel; Patric, Kanu, Fred (Ramon) e Geferson; Willian Farias, Uillian Correia, Gabriel Xavier (Paulinho) e Yago; Neílton (David) e Kieza. Técnico: Alexandre Gallo.

GOLS - Fred, aos 16, e Wanderson, aos 42 minutos do primeiro tempo; Nikão aos 8, Ederson, aos 11, e Matheus Rossetto, aos 35 do segundo.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS - Patric, Geferson e Kieza (Vitória).

RENDA - R$ 214.810,00.

PÚBLICO - 15.770 pagantes (17.784 presentes).

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).