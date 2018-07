Atlético-PR suspende torcedor que cuspiu no goleiro Vanderlei

O Atlético-PR soltou comunicado na tarde desta terça-feira para revelar que identificou o torcedor que cuspiu em direção ao goleiro Vanderlei, do Santos, durante duelo entre os dois times pelo Campeonato Brasileiro, domingo, na Arena da Baixada. O nome do torcedor não foi revelado.

"O Atlético-PR instaurou procedimento ético disciplinar em face do torcedor identificado como o autor da cuspida em direção ao goleiro Vanderlei, do Santos, determinou, de imediato, a suspensão preventiva de acesso do torcedor às partidas do Atlético até julgamento final do procedimento administrativo", diz a nota do clube.

Ainda de acordo com a diretoria, o Atlético "representou o torcedor perante a autoridade policial competente para que todas as providências sejam tomadas". O clube paranaense, desde domingo, tem repudiado a atitude do torcedor e promete "não tolerar mais condutas incompatíveis com o plano saudável e civilizado do espetáculo desportivo".