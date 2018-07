Atlético-PR inicia preparação para enfrentar o Ceará

Os jogadores que não viajaram a Porto Alegre fizeram uma atividade física nesta segunda-feira, no CT do Caju. Depois, realizaram um treino técnico sob a orientação do auxiliar Leandro Niehues. A reapresentação dos demais atletas ocorrerá na terça, quando o elenco treinará em dois períodos.

Com a derrota para o Grêmio, o Atlético Paranaense permaneceu com 56 pontos e caiu para a quinta colocação do Brasileirão, atrás do próprio adversário gaúcho. Para seguir com boas chances de se garantir na próxima edição da Copa Libertadores, a equipe precisa de um triunfo sobre o Ceará.