Atlético-PR joga contra a Ponte Preta fora e tenta a terceira vitória consecutiva

Um novo triunfo deixaria a equipe paranaense colada no grupo da Copa Libertadores e consolidaria o bom momento na competição. Na última rodada, o time venceu o São Paulo por 2 a 1 em pleno estádio do Morumbi, na capital paulista.

O técnico Paulo Autuori não confirmou a equipe titular. A principal dúvida está no setor ofensivo. O meia-atacante Marcos Guilherme, com um problema no quadril, é dúvida e pode dar lugar a Nikão. Por opção técnica, Walter pode ficar com a vaga de André Lima.

O zagueiro Paulo André voltou a participar dos treinos com bola, mas ainda não tem condições de jogo. A zaga deverá continuar formada Wanderson e Thiago Heleno. No meio, o volante Fernando Barrientos sentiu um desconforto no músculo adutor da coxa direita durante o treino desta terça-feira e se tornou dúvida.