Atlético-PR joga para confirmar presença na Libertadores

CURITIBA - Para corar uma grande temporada, o Atlético-PR espera garantir vaga na Libertadores do ano que vem. Assim, o time paranaense enfrenta o Vasco neste domingo, a partir das 17 horas, na Arena Joinville, no interior catarinense, pela última rodada do Brasileirão, disposto a ganhar os três pontos e confirmar sua presença no torneio continental. Com 61 pontos, o Atlético-PR entra na última rodada como terceiro colocado do Brasileirão. Ainda tem a chance de alcançar o Grêmio e ser o vice-campeão. Mas a maior preocupação é mesmo não ser ultrapassado por Goiás e Botafogo, que estão logo atrás.

Mesmo porque, ficar em quarto lugar pode não dar vaga na Libertadores - isso acontecerá se a Ponte Preta for campeã da Copa Sul-Americana. Diante disso, o técnico Vagner Mancini deve colocar em campo o time completo, com exceção do ala esquerdo Pedro Botelho, que deixou o clube. Para o seu lugar, ele deve escolher Juninho, que já disputou diversas partidas na posição. No meio, o volante Deivid entra na vaga de Bruno Silva, que cumprirá suspensão. Além do apoio de dez mil atleticanos, que estão organizando uma caravana para Joinville, o time paranaense deve ganhar neste domingo o apoio dos torcedores do rival Coritiba, que luta contra o Vasco para evitar o rebaixamento.