Atlético-PR jogará Brasileirão na casa do Paraná Clube

Atualmente o clube tem jogado no Ecoestádio, mas o local não comporta a capacidade mínima de 15 mil torcedores exigida pela CBF para jogos do Brasileirão. A aproximação com a diretoria do Paraná veio depois do Atle-Tiba de domingo, jogado na Vila Olímpica, depois do veto, por razões de segurança, do uso do Ecoestádio.

A prioridade será usar a Vila Capanema, mas como o Paraná também manda seus jogos lá, pode haver coincidências de datas. O estádio, aliás, passa por reformas para troca do gramado. A alternativa é a Vila Olímpica do Boqueirão. Mas para atuar lá o Atlético terá que instalar novo sistemas de câmeras. A legislação exige isso para estádios com mais de 10 mil lugares e por isso a atual capacidade do local é 9.900 pessoas.