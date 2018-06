Atlético-PR leva susto e perde na Argentina, mas avança na Copa Sul-Americana

O Atlético Paranaense não teve vida fácil na Argentina, levou um susto, mas conseguiu carimbar a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana mesmo com a derrota para o Newell's Old Boys por 2 a 1, em partida realizada na noite desta quinta-feira, no estádio Marcelo Bielsa. Em Curitiba, o time paranaense vencera por 3 a 0, o que lhe rendeu boa vantagem para o duelo de volta.

Mesmo assim, o jogo não foi fácil. O clube argentino chegou abrir 2 a 0 no placar, até que Nikão diminuiu na parte final do jogo e confirmou a vaga atleticana. O próximo adversário será definido através de sorteio.

Precisando de um resultado elástico para carimbar a vaga, o Newell's optou pela conhecida pressão argentina nos minutos iniciais para tentar surpreender o Atlético Paranaense. No cruzamento de Figueroa, a bola ganhou efeito e por muito pouco não enganou o goleiro Paes, que afastou o perigo.

Tratado como principal jogador do clube argentino, Luís Leal fez valer todos os elogios que recebera antes da bola rolar e marcou seu nono gol na temporada aos 36 minutos. Em bela jogada de contra-ataque do Newell's, o atacante passou entre dois jogadores da equipe paranaense antes de mandar para o fundo das redes. O Atlético até que respondeu na jogada seguinte, mas o árbitro marcou impedimento de Pablo, anulando o que seria o de empate.

O panorama do segundo tempo não mudou. O Newell's continuou em cima de seu adversário e obrigou Santos a salvar mais uma. Figueroa recebeu dentro da área, mas parou no goleiro atleticano. A partir daí, a equipe de Fernando Diniz equilibrou as ações.

Aos 11 minutos, o árbitro havia assinalado pênalti após a bola bater na mão do zagueiro do Newell's, mas voltou atrás ao ser comunicado pelo auxiliar sobre o impedimento de Lucho González. O lance desestabilizou o Atlético, que voltou a ser envolvido pelo clube argentino.

Foi aí que Luís Leal apareceu livre dentro da área para fazer de cabeça o segundo gol do time da casa, aos 21 minutos. O clube argentino precisaria de mais um para levar para os pênaltis, mas o Atlético resolveu fechar o caixão aos 39 minutos. Nikão completou o cruzamento de Camacho para dar números finais ao duelo.

FICHA TÉCNICA:

NEWELL'S OLD BOYS 2 X 1 ATLÉTICO-PR

NEWELL'S OLD BOYS - Ibañez; Nadalín, Bianchi, Fontanini e Ferroni; Rivero (Joaquín Torres), Sills (Alex Rodríguez), Bernardello, Fértoli e Figueroa; Luís Leal. Técnico: Omar De Felippe.

ATLÉTICO-PR - Santos; Zé Ivaldo, Pavez e Thiago Heleno; Matheus Rossetto (Wanderson), Camacho, Lucho González (Bruno Guimarães), Nikão, Guilherme (Raphael Veiga) e Renan Lodi; Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Luís Leal, aos 36 minutos do primeiro tempo. Luís Leal, aos 21, e Nikão, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Carlos Orbe (Fifa/Equador).

CARTÕES AMARELOS - Bianchi e Ferroni (Newells); Lucho González e Nikão (Atlético-PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário (Argentina).