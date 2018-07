Atlético-PR mantém escalação para enfrentar o Santos

Depois de emplacar uma série de jogos com bons resultados, até a derrota para o Sport no final de semana, o técnico Claudinei Oliveira vai reencontrar a sua ex-equipe, o Santos, nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. O Atlético Paranaense enfrenta o Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de apagar a má impressão deixada diante da torcida contra os pernambucanos.

Livre do rebaixamento e sem aspirações para uma vaga na Copa Libertadores, o time da casa pode fazer experiências com novos jogadores. De contrato renovado por mais um ano, Claudinei Oliveira deve utilizar atletas que perderam espaço na equipe, assim como outros que estavam nas categorias de base.

Para o lateral-esquerdo Natanael, a equipe precisa buscar a vitória, mesmo estando em uma situação confortável. "Temos que entrar em campo com o objetivo de vencer, precisamos fazer o nosso trabalho. Temos um jogo difícil e não sabemos como o Santos vai entrar, mas queremos vencer", disse.