Atlético-PR mantém tabu em 2015  e derrota o Avaí na Ressacada

Avaí e Atlético Paranaense fizeram um final de jogo emocionante neste sábado no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Com dois gols e um pênalti desperdiçado pelo time da casa, o placar terminou em 2 a 1 para os paranaenses, que mantiveram a escrita de vencer todas as equipes catarinenses neste Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, no jogo válido pela 15.ª rodada, o Atlético foi aos 25 pontos e está em sexto lugar na tabela de classificação. O Avaí permaneceu em 13.º, com 17, e pode ficar mais ameaçado pelo rebaixamento até o final da rodada, neste domingo.

O jogo foi lá e cá durante os 90 minutos. Dispostos a atacar, os dois treinadores escalaram três homens de frente para o confronto. Somente no primeiro tempo foram 17 finalizações no total. Apesar da quantidade de chances, o único gol saiu próximo do intervalo. Aos 42 minutos, Marcos Guilherme fez tabela bonita com Crysan e finalizou de primeira ao gol de Vagner para abrir o placar do time visitante.

Insatisfeito com a falta de produtividade do setor ofensivo, na segunda etapa o técnico Gilson Kleina promoveu duas alterações no ataque catarinense, com André Lima e Rômulo substituindo William e Tauã, respectivamente. E saiu da dupla o gol de empate, aos 38 minutos. Aproveitando um momento de apatia da defesa atleticana, Rômulo recebeu na pequena área de André Lima e só teve o trabalho de concluir ao gol.

Quando a partida se encaminhava para o empate, Marcos Guilherme aproveitou rebote da zaga e mandou de esquerda um chute que só foi parar nas redes de Vagner. O Avaí teria a sua última chance aos 46 minutos, depois que o zagueiro Kadu atropelou Roberto dentro da área. Só que o pênalti cobrado por Juninho acabou nas mãos de Wéverton.

O próximo compromisso das duas equipes será fora de casa. Pela 16.ª rodada, o Atlético encara o Palmeiras, no domingo, dia 2, a partir das 11 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Já o Avaí faz um duelo catarinense no mesmo dia, às 16 horas, contra o Joinville, na Arena Joinville, em Joinville (SC).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 x 2 ATLÉTICO-PR

AVAÍ - Vagner; Nino Paraíba, Jéci, Emerson e Romário; Pablo, Eduardo Neto (Juninho) e Renan Oliveira; Roberto, Tauã (Rômulo) e William (André Lima). Técnico: Gilson Kleina.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Eduardo (Bruno Pereirinha), Vilches, Kadu e Sidclely (Natanael); Otávio, Hernani e Bruno Mota; Marcos Guilherme, Nikão e Crysan (Ytalo). Técnico: Milton Mendes.

GOLS - Marcos Guilherme, aos 42 minutos do primeiro tempo; Rômulo, aos 38, e Marcos Guilherme, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tauá e Roberto (Avaí); Eduardo, Sidcley e Crysan (Atlético-PR).

ÁRBITRO - Wilson Pereira Sampaio (Fifa/GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).