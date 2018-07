Atlético-PR mira o terceiro lugar, diz Sérgio Soares

"Na verdade, temos que continuar mirando o terceiro colocado, que hoje é o Corinthians. Temos que continuar focados nisso para que, no final da competição, não precisemos torcer para um tropeço de time brasileiro na Sul-Americana. Até por isso, o planejamento continua o mesmo", explicou Sérgio Soares.

O Atlético-PR ocupa atualmente a sexta colocação do Brasileirão, o que, com a mudança feita pela Conmebol na noite de segunda-feira, lhe daria uma vaga na disputa da Libertadores de 2011 - o Santos, em quarto lugar, e o Inter, em quinto, já estão garantidos na competição continental e não entram nessa briga.

Mas, como disse Sérgio Soares, a meta do Atlético-PR é terminar o Brasileirão entre os três melhores - está quatro pontos atrás do terceiro colocado Corinthians. "O planejamento não muda com a volta do G-4. A partir de agora, temos é que fazer a manutenção do que conquistamos", reforçou o treinador.

Para isso, Sérgio Soares promete manter o time no ataque. "A postura do Atlético tem que ser ofensiva, tentando somar pontos dentro e fora de casa. E tem que ser assim já que só teremos jogos decisivos", disse o treinador, lembrando que o time paranaense enfrentará o Fluminense no domingo, em Curitiba.