Atlético-PR muda zaga para se recuperar contra Vitória em casa

Atlético-PR aposta em uma nova dupla de zaga para voltar a vencer - somou três derrotas e três empates nas últimas seis rodadas do Brasileirão , ficando com 25 pontos. A equipe enfrenta o Vitória neste domingo, 14, às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, e deve estrear o zagueiro Gustavo, que teve seu nome divulgado pelo BID da CBF e já pode jogar.

A contratação de um zagueiro mais experiente era um pedido do técnico Claudinei Oliveira para evitar a sequência de gols - foram 27 sofridos em 20 rodadas. Gustavo trabalhava com o treinador no Paraná e deverá ser seu homem de confiança em campo, formando dupla com Cleberson.

Segundo o zagueiro de 32 anos, há uma grande expectativa para a estreia. "Estou muito feliz nesta nova etapa da minha carreira. Estou preparado para este momento. Espero contribuir dentro e fora de campo e ajudar os jogadores mais novos, para fazermos um Atlético forte", afirmou Gustavo, que já passou por Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e Vasco ao longo da carreira.

No meio, Claudinei Oliveira terá os desfalques de João Paulo e Marcos Guilherme, ambos suspensos. Para a vaga do primeiro, Otávio e Paulo Dias são os mais cotados. E no caso do segundo, Bady deve entrar para ocupar o setor de armação.

Na frente, a volta de Douglas Coutinho, após servir a seleção olímpica em amistosos no Catar, esquenta a briga com Delatorre para a formação de dupla de ataque com o titular Marcelo.

Já no Vitória, o triunfo por 2 a 0 sobre o Internacional, na última quarta-feira, em Salvador, animou o elenco baiano. Os jogadores, que iniciaram a semana na última posição do Campeonato Brasileiro, agora falam em vencer o Atlético Paranaense, para tentar deixar a zona de rebaixamento.

Com 18 pontos, o time baiano ocupa a 18.ª posição e está a dois pontos da Chapecoense, primeiro fora do grupo dos quatro últimos. "Vai ser uma partida difícil, mas nossa meta é buscar os três pontos", afirmou o lateral-direito Nino Paraíba. "Temos de pontuar fora de casa para sair desta situação".

O técnico Ney Franco não definiu o time que inicia a partida, mas a tendência é que ele mantenha a formação que funcionou contra o Internacional, com três volantes e dois meias no meio de campo e o atacante Dinei mais avançado. Neste caso, a única alteração na equipe, na comparação com a que enfrentou o time gaúcho, seria a saída de Neto Coruja, que sofreu uma lesão muscular durante a partida, para a entrada de Adriano.