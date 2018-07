Atlético-PR não poderá errar no clássico, diz Alan Bahia O volante Alan Bahia pregou atenção no Atlético Paranaense para evitar erros no clássico decisivo de domingo, contra o Coritiba. O rival lidera a tabela com um ponto de vantagem e poderá se sagrar campeão estadual com uma rodada de antecedência se vencer o Atlético.