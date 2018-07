Atlético-PR oficializa contratação de Wagner Diniz

Wagner Diniz terá a concorrência de Lisa, que também foi contratado pelo Atlético-PR para a disputa do Campeonato Brasileiro. Gerônimo e Raul são as outras opções do técnico Leandro Niehues para a posição. O reforço, aprovado nos exames médicos, já treina no CT do Caju com o grupo do time curitibano.

"Faz um bom tempo que não jogo, mas sempre trabalhando e correndo atrás. Então como estava acostumado a atuar fiquei um pouco chateado. Mas aqui terei uma grande oportunidade. Agradeço muito pela confiança que o Atlético está tendo no meu futebol. Agora vou batalhar para fazer um bom trabalho", afirmou.

Wagner Diniz tem 26 anos e, além do São Paulo, já passou por CRB (Alagoas), Treze (Paraíba), Vasco, onde se destacou, e pelo Santos. O jogador revelou empolgação ao comentar a oportunidade de defender o Atlético-PR. "É uma fase nova em minha vida, em um clube grande que busca títulos", comentou.