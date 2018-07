Atlético-PR pede apoio da torcida para se reabilitar

"Esperamos que o nosso torcedor compareça em peso na Arena. Dentro de casa, o Atlético é muito forte. Estamos na parte final do campeonato e precisamos do apoio da torcida, que é o 12º jogador. Se estivermos todos unidos, vamos conseguir, sem dúvida nenhuma, o resultado positivo diante do Palmeiras", afirmou Sérgio Soares.

Para continuar bem posicionado na luta pela Libertadores, o Atlético-PR precisa ganhar do Palmeiras na Arena da Baixada, onde tem excelente aproveitamento no Brasileirão - nove vitórias, seis empates e uma derrota. Atualmente, o time paranaense aparece em oitavo lugar, com 47 pontos, um a menos do que o Botafogo, que ficaria hoje com a última vaga.