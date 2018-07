Atlético-PR pega o lanterna para chegar ao G-4 O Atlético Paranaense fez uma grande campanha, inclusive pela internet, para convocar os torcedores para a partida deste domingo, às 19h30, contra o Prudente, na Arena da Baixada, em Curitiba, que pode colocar o time na quarta colocação do Campeonato Brasileiro e entre os possíveis classificados para a Libertadores. Se vencer, o time paranaense terá os mesmos 56 pontos do Botafogo, mas ultrapassa o adversário no número de vitórias.