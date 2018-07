Atlético-PR poupa Paulo Baier contra o líder Cruzeiro O Atlético Paranaense decidiu poupar, mais uma vez, o veterano meia Paulo Baier para enfrentar o líder Cruzeiro, neste sábado, às 18h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Vagner Mancini deve confirmar a entrada do meia Zezinho, que vinha atuando na ala esquerda para a vaga do experiente jogador.