Atlético-PR promete esquema ofensivo contra São Paulo

CURITIBA - Em busca de uma melhor colocação na tabela de classificação, depois de vencer o clássico contra o Coritiba e ganhar algumas posições do Campeonato Brasileiro, o técnico Leandro Ávila deve promover apenas uma mudança no Atlético Paranaense para a partida diante do São Paulo, nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), pela oitava rodada.

O treinador, ainda interino no cargo, disse ao site oficial do clube que esperar ver a equipe "fazer o dever de casa". "Teoricamente, vamos jogar em casa. E em casa, temos que fazer o nosso ''dever'' e buscar os três pontos", destacou o integrante da comissão técnica permanente do clube, que pela terceira vez comanda o time à beira do gramado. "A obrigação maior é nossa por estarmos jogando ''em casa''", afirmou.

O zagueiro Dráusio está confirmado na vaga de Cleberson, que cumpre suspensão. "O Dráusio entra no lugar do Cleberson. Já tivemos a oportunidade de observar o Dráusio", disse. "Estamos bem preparados. Acredito que depois de um clássico como este, a equipe se motiva naturalmente", destacou Leandro Ávila. "Temos que jogar fortes, confiantes e aproveitar o que temos de melhor, que é a velocidade", concluiu.