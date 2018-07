Atlético-PR quer aproveitar duelo com lanterna para melhorar fora e seguir no G6

Na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Atlético Paranaense sabe que precisa melhorar o seu desempenho como visitante para terminar o Campeonato Brasileiro dentro do G6. E a grande oportunidade para conseguir isso se dará nesta segunda-feira, quando vai encarar o América Mineiro, às 20 horas, no Independência, na conclusão da 32ª rodada.

O Atlético-PR é o melhor mandante do Brasileirão, com expresssivos 41 pontos somados em 16 jogos, mas o seu desempenho fora de casa é pífio. Como forasteiro, o time acumulou apenas duas vitórias e sete pontos em 15 partidas.

Por isso, a ordem no time é aproveitar o duelo com o lanterna para fechar a rodada dentro do G6, além de manter o embalo pela vitória no clássico com o rival Coritiba no seu compromisso anterior.

"Será um jogo complicado, como qualquer outro. Temos que entrar com muita seriedade e focados, para conquistarmos um resultado positivo e seguirmos na briga pelo nosso objetivo, que é uma vaga na Copa Libertadores", disse Lucas Fernandes.

O técnico Paulo Autuori vai apostar na continuidade na escalação do time, ainda mais após o triunfo no Atletiba. E a única dúvida envolve o zagueiro Paulo André, que ainda se recupera de um trauma no olho - caso seja vetado pelo departamento médico, sua vaga será ocupada por Wanderson. Além disso, o meia-atacante Nikão deve ficar com opção no banco de reservas depois de se recuperar de uma lesão na coxa.