Atlético-PR quer bater Criciúma para ficar perto do G4 O Atlético Paranaense tenta neste domingo, às 18h30, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, vencer o Criciúma e se manter próximo ao G4, na partida que encerra a 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o segundo jogo consecutiva contra uma equipe que está na zona de rebaixamento - no meio da semana, o time rubro-negro enfrentou o São Paulo - e quer tirar proveito disso.