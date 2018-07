Atlético-PR quer bater Portuguesa para deixar a degola O técnico do Atlético Paranaense, Vágner Mancini, deve promover três alterações para enfrentar a Portuguesa neste sábado, às 18h30, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas sete pontos, o time de Curitiba está na 19.ª colocação na competição e espera reagir nesta rodada para deixar a zona de rebaixamento.