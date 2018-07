Atlético-PR quer embalar em visita ao Independência

O técnico Vagner Mancini faz mistério na escalação da zaga atleticana, pois Drausio foi relacionado para a partida no momento em que Manoel deixou o treino de terça-feira antes do final. No meio-de-campo, Paulo Baier dá lugar para Zezinho, que retorna à equipe titular.

Na zaga, Luiz Alberto está confirmado e, apesar de julgar a partida difícil, disse que o Atlético-PR pode vencer o atual campeão da Libertadores em Belo Horizonte. "Temos condições de vencer o Atlético-MG lá dentro do estádio deles, apesar das dificuldades e do retrospecto que eles têm no Independência", disse o jogador. "Tem que ir para Minas Gerais para jogar forte com eles, de igual para igual, e em busca da vitória", finalizou.