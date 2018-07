Atlético-PR quer iniciar returno com vitória em casa

O Atlético-PR quer manter nesta quarta-feira contra o Fluminense, às 19h30, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 20.ª rodada (a abertura do returno) do Campeonato Brasileiro, a série invicta que o manteve na quarta posição, com 34 pontos, e sem risco de sair do G-4 nesta rodada. O técnico Vagner Mancini, porém, depende de uma avaliação do departamento médico para confirmar a volta do zagueiro titular Manoel à defesa. No último domingo, o defensor foi vetado horas antes da partida contra o Vasco, no Rio de Janeiro, por causa de uma amidalite. Caso ele não se recupere, Dráusio poderá ser mantido.

Já o zagueiro Luiz Alberto levou seis pontos na cabeça, após um choque contra o zagueiro Cris, e deve jogar com uma proteção no local. Na lateral esquerda, Pedro Botelho segue em tratamento médico e Zezinho deve ser mantido na posição. Apesar de ter um dos artilheiros da Série A, Ederson, o Atlético anunciou a contratação do atacante Roger, ex-Sport, que estava próximo de um acerto com a Portuguesa, mas preferiu o clube paranaense e já realizou exames médicos.